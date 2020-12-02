Управление маркетинга SOCAR заработало около 115 млн на экспорте в этом году

C января по октябрь 2019 года Управление маркетинга и экономических операций SOCAR экспортировало в зарубежные страны продукцию на сумму 189,6 млн долларов США

В январе-октябре этого года Управление маркетинга и экономических операций SOCAR экспортировало продукцию на сумму 114,6 млн долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Обзор экспорта", подготовленный Центром анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

По данным, это на 75 млн долларов США или на 39,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, что с января по октябрь 2019 года Управление маркетинга и экономических операций SOCAR экспортировало в зарубежные страны продукцию на сумму 189,6 млн долларов США.