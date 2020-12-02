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Управление маркетинга SOCAR заработало около 115 млн на экспорте в этом году

Управление маркетинга SOCAR заработало около 115 млн на экспорте в этом году C января по октябрь 2019 года Управление маркетинга и экономических операций SOCAR экспортировало в зарубежные страны продукцию на сумму 189,6 млн долларов США
Энергетика
2 декабря 2020 г. 13:47
Управление маркетинга SOCAR заработало около 115 млн на экспорте в этом году

В январе-октябре этого года Управление маркетинга и экономических операций SOCAR экспортировало продукцию на сумму 114,6 млн долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Обзор экспорта", подготовленный Центром анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

По данным, это на 75 млн долларов США или на 39,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, что с января по октябрь 2019 года Управление маркетинга и экономических операций SOCAR экспортировало в зарубежные страны продукцию на сумму 189,6 млн долларов США.

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Версия на английском языке SOCAR's Marketing Department earns $ 115 million from exports
Версия на азербайджанском языке SOCAR-ın Marketinq İdarəsi bu il ixracdan 115 mln dollara yaxın pul qazanıb

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