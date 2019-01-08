"Укртранснафта" снизила объемы транспортировки нефти на 4%

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ В декабре 2018 года АО "Укртранснафта" транспортировало 1,405 млн тонн нефти по системе магистральных нефтепроводов, что на 1,6% меньше, чем в декабре 2017 года.

Как передает Report со ссылкой на enkorr, об этом сообщает пресс-служба компании.

Объем перекачки нефти для потребителей Украины (НПЗ) за отчетный месяц уменьшился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 19,8% - до 175,4 тыс. тонн.

Транзит в страны Восточной Европы, по сравнению с декабрем 2017 года, вырос на 1,7% - до 1,23 млн тонн.

Общий объем транспортируемой нефти для нужд украинских и европейских потребителей по результатам 2018 года составляет 15,43 млн тонн, что на 3,7% меньше по сравнению с прошлым годом.

Из них объем транспортировки нефти для НПЗ Украины составляет 2,1 млн тонн (на 0,2% больше, чем за 12 мес. 2017 года), а транзит – 13,3 млн тонн (снижение на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года).