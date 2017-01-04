"Укртранснафта" приступает к подготовке прокачки азербайджанской нефти в Кременчуг

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Компания "Укртранснафта" приступила к вытеснению 170 тыс. т нефти Urals, заполняющей участок нефтепровода "Августовка-Кременчуг", и замещению ее нефтью марки Azeri Light.

Как сообщает Report со ссылкой на OilNews, об этом рассказали в компании.

Сообщается, что вытеснение Urals происходит с НПС "Августовка" в Одесской области до Кременчугской НПС. Для прокачки использована нефть Azeri Light, находившаяся на хранении на базах в Августовке и МНТ "Южный".

"Замещение Urals на Azeri Light является необходимой частью работ по организации поставок азербайджанской нефти на Кременчугский НПЗ в 2017 г. в рамках подписанного контракта", – отметили в "Укртранснафте", добавив, что вытеснение будет происходить на протяжении января, а с февраля стартуют поставки азербайджанской нефти по трубе.

В "Укртранснафте" также сообщили, что в Одессу уже прибыл первый танкер нефти из Азербайджана, которая будет доставлена на завод железнодорожным транспортом.