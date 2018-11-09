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    Украинский SOCAR поздравил со 100-летием азербайджанского флага

    Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Компания SOCAR Energy Ukraine с 3 по 9 ноября организовала масштабное поздравление в честь 100-летия Государственного флага Азербайджанской Республики.

    При содействии компании, азербайджанский народ поздравили с праздником ведущие украинские средства массовой информации, в т.ч. англоязычная газета «Kyiv Post».

    Как сообщили Report в компании, в честь 100-летия Государственный флаг также гордо взвился на фасаде самого высокого небоскреба Украины ТРЦ "Gulliver", что еще раз подчеркнуло национальную дружбу и уважение между двумя народами.

    Поздравления разместили и на мониторахавтозаправочных комплексов во всех регионах присутствия сети SOCAR в Украине, а также наофициальном сайте компании, где подчеркнули, что символ азербайджанской суверенности окружен многовековой славой, ведь он венчал большие победы и важные события в жизни страны.

    Напомним, что ранее украинский SOCAR провел на своих АЗК яркое празднование в честь Гранатовых недель, в ходе которых даже была представлена экспозиция в миниатюре, посвящена плодам граната в живописи мастеров Азербайджана.

    Таким образом, компания продолжает знакомить украинцев с азербайджанской культурой и способствовать дружбе между народами наших государств.

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