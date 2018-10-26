Украинский эксперт: У Азербайджана большой потенциал в сфере развития альтернативной энергетики

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Азербайджан обладает большим потенциалом в сфере развития альтернативной энергетики.

Об этом Report сообщил председатель правления Piraeus Bank, эксперт Сергей Наумов.

По его словам, Азербайджан успешно развивается, при этом у страны есть несколько путей развития.

"Это может быть как в ОАЭ - вложить прибыль от нефтегазовой отрасли в создание бизнес и курортной инфраструктуры. Тем самым сделать Баку неким бизнес- центром региона. Помимо этого, у страны большой потенциал в сфере альтернативной энергии", - заявил С. Наумов.