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    Украинский эксперт: У Азербайджана большой потенциал в сфере развития альтернативной энергетики

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Азербайджан обладает большим потенциалом в сфере развития альтернативной энергетики.

    Об этом Report сообщил председатель правления Piraeus Bank, эксперт Сергей Наумов.

    По его словам, Азербайджан успешно развивается, при этом у страны есть несколько путей развития.

    "Это может быть как в ОАЭ - вложить прибыль от нефтегазовой отрасли в создание бизнес и курортной инфраструктуры. Тем самым сделать Баку неким бизнес- центром региона. Помимо этого, у страны большой потенциал в сфере альтернативной энергии", - заявил С. Наумов. 

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