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Украина отказывается от прямых закупок российского газа

Украина отказывается от прямых закупок российского газа Россия и Украина в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита российского газа через Украину
Энергетика
26 января 2021 г. 15:17
Украина отказывается от прямых закупок российского газа

Правительство Украины не намерено возобновлять прямые закупки газа у России.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, отвечая на вопросы депутатов в Верховной раде во вторник.

"Газ из России напрямую наше правительство закупать не имеет намерения. Точка", — сказал Шмыгаль.

Россия и Украина в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита российского газа через Украину. В числе прочего был подписан транзитный контракт сроком на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре.

Кроме того, согласно протоколу о газовом сотрудничестве, "Газпром" и "Нафтогаз" могут рассмотреть прямые поставки газа на Украину со скидкой от цены европейского хаба (NCG) в зависимости от объемов. Однако пока о таких переговорах не сообщалось.

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