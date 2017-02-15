Украина может повысить цены на газ для населения на 40%

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Цены на природный газ для населения в Украине с 1 апреля 2017 года могут возрасти на 40%.

Как передает Report со ссылкой на сайт Новое время, об этом сообщил главный коммерческий директор Нафтогаза Украины Юрий Витренко.

"Если не будет продлено государственное регулирование цен для потребностей населения, так называемые "специальные обязательства", то, исходя из текущих цен на газ на европейских рынках, курса гривны и прочих факторов, можно ожидать, что цены на газ для потребностей населения вырастут на 40%", - сообщил он.

Витренко также напомнил, что с 1 апреля текущего года Украина пообещала Международному валютному фонду либерализацию ценообразования на газ для потребностей населения и для продления спецобязательств желательно получить их одобрение.

Отметим, что цена на газ для населения в Украине в 2016 году составила 6 879 гривен (438 манатов) за 1 000 кубометров. В 2009 году этот показатель был равен 725 гривнам (46 манатов).