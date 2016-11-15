Украина может изменить налогообложение в сфере продажи нефтепродуктов

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Операторы украинского рынка нефтепродуктов выступили с инициативой отменить в Налоговом кодексе розничный акциз и пропорционально повысить базовый акциз, взимаемый при импорте и производстве нефтепродуктов. Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, по их мнению, добросовестные операторы рынка оказались в дискриминационных условиях, поскольку вынуждены платить розничный акциз и терять объем сбыта в неравной конкурентной борьбе с нелегалами.

С рамках специально созданной рабочей группы под руководством заместителя министра финансов Е. Гапинуса были разработаны предложения по внедрению этой инициативы, которую на сегодняшний день поддерживают Государственная фискальная служба, Комитет Верховной Рады по налоговой и таможенной политики, Антимонопольный комитет Украины, Киевская государственная городская администрация, объединение нефте- и газотрейдеров.

Согласно расчетам участников рынка, в результате предложенной реформы Государственный бюджет Украины сможет получить 5,3 млрд гривен (200 млн долларов) дополнительных поступлений от акцизного налога, местные бюджеты получат прирост поступлений акцизного налога в размере 1,9 млрд гривен (72 млн долларов), а госбюджет получит 1,2 млрд гривен (45 млн долларов) дополнительных поступлений по НДС.

Отметим, что на пресс-конференции по вопросам реформирования системы налогообложения нефтепродуктов 10 ноября "SOCAR Украина" представлял начальник юридического департамента Михаил Третьяков.