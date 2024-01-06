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Türkmennebit и Dragon Oil подписали меморандум о взаимопонимании в Дубае

Türkmennebit и Dragon Oil подписали меморандум о взаимопонимании в Дубае Подписан меморандум о взаимопонимании между Госконцерном Türkmennebit и компанией Dragon Oil (Turkmenistan) Ltd.
Энергетика
6 января 2024 г. 11:25
Türkmennebit и Dragon Oil подписали меморандум о взаимопонимании в Дубае

Подписан меморандум о взаимопонимании между Госконцерном Türkmennebit и компанией Dragon Oil (Turkmenistan) Ltd.

Как передает Report, подписание состоялось в рамках рабочего визита председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в ОЭА, где он провел переговоры с председателем совета директоров компании Dragon Oil Сайедом Аль Тайером.

В ходе встречи обсуждены перспективы успешного дальнейшего развития многолетних отношений с учетом большого опыта совместной работы и комплексные планы по дальнейшему развитию топливного комплекса Туркменистана.

Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан обладает большими запасами углеводородов и заинтересован во взаимовыгодном сотрудничестве с ведущими мировыми компаниями в их разведке, разработке и добыче.

Он также отметил, что увеличение объемов добываемых нефти и газа и их переработки, экспорт туркменских энергоресурсов, а также готовой нефтегазовой и химической продукции являются актуальными задачами в этом секторе национальной экономики Туркменистана.

Партнеры и инвесторы из ОАЭ также были приглашены к участию в реализации новых энергетических проектов, связанных со строительством газотранспортной инфраструктуры для транспортировки туркменского газа в страны региона и другие государства.

Председатель совета директоров компании Dragon Oil выразил благодарность за оказанную поддержку и заверил, что его компания и впредь будет полностью выполнять свои обязанности.

Dragon Oil, базирующаяся в Дубае, работает в Туркменистане с 2000 года в рамках Соглашения о разделе продукции. Основным видом деятельности компании является добыча углеводородных ресурсов на контрактной территории "Челекен" в Каспийском море.

В декабре 2023 года Dragon Oil открыла свой новый офис в Ашхабаде.

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