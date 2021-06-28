Турецкий министр: Мы готовимся начать прокладку газопровода в Нахчыван

Турция и Азербайджан готовятся начать прокладку газопровода в Нахчыван.

Турция и Азербайджан готовятся начать прокладку газопровода в Нахчыван.

Как сообщает Report, об этом в интервью информационному агентству Anadolu заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

По словам Ф.Донмеза, он уже подписал с азербайджанским коллегой меморандум о взаимопонимании:

"Мы подписали Меморандум о взаимопонимании с министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым. Ждем подтверждения Азербайджаном некоторых технических данных. Как только эти данные будут подтверждены, мы приступим к прокладке газопровода.

Подготовительные работы, такие как определение маршрута, исследование, инвентаризация, завершены.

Мы реализуем совместный проект. Нам должна быть передана некоторая техническая информация.

Как только Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) предоставит эту информацию, мы начнем работу", - добавил министр.