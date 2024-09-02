Турецкая Botas подписала долгосрочное соглашение с Shell на закупку СПГ

Турецкая госкомпания Botas подписала долгосрочный контракт о закупке сжиженного природного газа (СПГ) в объеме 4 млрд кубометров газа в год с англо-голландской Shell из ее глобального портфеля, сообщила турецкая компания.

Турецкая госкомпания Botas подписала долгосрочный контракт о закупке сжиженного природного газа (СПГ) в объеме 4 млрд кубометров газа в год с англо-голландской Shell из ее глобального портфеля, сообщила турецкая компания.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, поставки начнутся с 2027 года, срок соглашения не указан.

Газета Financial Times со ссылкой на министра энергетики Турции Альпарслана Байрактара, присутствовавшего на подписании, пишет, что срок контракта - 10 лет, с 2027 года Shell будет ежегодно поставлять порядка 2,9 млн тонн (4 млрд куб. м) СПГ турецкой госкомпании Botas. Это соответствует порядка 8% всего потребления газа страной в 2023 году.

Контракт предусматривает возможность перенаправления потока СПГ на европейские терминалы за пределами Турции, сообщил Байрактар.

Заключенное соглашение позволяет предположить, что Botas планирует играть более активную роль в международной торговле газом. Ранее компания в основном занималась импортом этого энергоносителя для внутреннего потребления, отмечает FT.

В мае этого года Botas также подписала соглашение о сотрудничестве с ExxonMobil Corp., по которому планируется получать 2,5 млн т СПГ в год. В середине июля Байрактар говорил, что надеется в ближайшие дни объявить о контракте.

В пресс-релизе Botas приводятся такие слова министра: "Наша цель по природному газу, 99% которого мы импортировали до открытия газового месторождения в Черном море, - диверсифицировать поставки и предлагать газ нашим жителям и промышленности по более конкурентным и приемлемым ценам. Для этого мы укрепили нашу инфраструктуру международными газопроводами, СПГ-терминалами и подземными газовыми хранилищами".

В сообщении отмечается, что сделка позволит Botas увеличить свои СПГ-мощности и использовать свои терминалы и газопроводы для поддержки усилий Турции по диверсификации ресурсов газа и стать главным региональным газовым хабом.

Botas отмечает, что получит новые возможности в сфере транспортировки СПГ газовозами путем получения энергоносителя в порту загрузки в рамках соглашения.

"Опираясь на 100-летнее присутствие Shell в Турции, мы рады сотрудничать с Botas и поставлять СПГ, чтобы помочь Турции диверсифицировать свои национальные поставки газа", - приводятся в сообщении слова главы Shell Ваэля Савана.

Botas импортирует трубопроводный газ из России, Азербайджана и Ирана, СПГ - из США и Алжира.

Турция стремится стать региональным газовым хабом, хотя по-прежнему почти полностью зависит от импорта для удовлетворения внутреннего спроса (порядка 50 млрд кубометров газа в год). В прошлом году страна подписала несколько экспортных контрактов на небольшие объемы с Румынией, Молдовой и Венгрией.

Турция также изучает возможность импорта газа из Туркменистана, в настоящее время посредством свопа через соседний Иран, говорил ранее Байрактар, однако пока никаких документов на этот счет не подписано.