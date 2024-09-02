О нас

Турецкая Botas подписала долгосрочное соглашение с Shell на закупку СПГ

Турецкая Botas подписала долгосрочное соглашение с Shell на закупку СПГ Турецкая госкомпания Botas подписала долгосрочный контракт о закупке сжиженного природного газа (СПГ) в объеме 4 млрд кубометров газа в год с англо-голландской Shell из ее глобального портфеля, сообщила турецкая компания.
Энергетика
2 сентября 2024 г. 16:12
Турецкая Botas подписала долгосрочное соглашение с Shell на закупку СПГ

Турецкая госкомпания Botas подписала долгосрочный контракт о закупке сжиженного природного газа (СПГ) в объеме 4 млрд кубометров газа в год с англо-голландской Shell из ее глобального портфеля, сообщила турецкая компания.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, поставки начнутся с 2027 года, срок соглашения не указан.

Газета Financial Times со ссылкой на министра энергетики Турции Альпарслана Байрактара, присутствовавшего на подписании, пишет, что срок контракта - 10 лет, с 2027 года Shell будет ежегодно поставлять порядка 2,9 млн тонн (4 млрд куб. м) СПГ турецкой госкомпании Botas. Это соответствует порядка 8% всего потребления газа страной в 2023 году.

Контракт предусматривает возможность перенаправления потока СПГ на европейские терминалы за пределами Турции, сообщил Байрактар.

Заключенное соглашение позволяет предположить, что Botas планирует играть более активную роль в международной торговле газом. Ранее компания в основном занималась импортом этого энергоносителя для внутреннего потребления, отмечает FT.

В мае этого года Botas также подписала соглашение о сотрудничестве с ExxonMobil Corp., по которому планируется получать 2,5 млн т СПГ в год. В середине июля Байрактар говорил, что надеется в ближайшие дни объявить о контракте.

В пресс-релизе Botas приводятся такие слова министра: "Наша цель по природному газу, 99% которого мы импортировали до открытия газового месторождения в Черном море, - диверсифицировать поставки и предлагать газ нашим жителям и промышленности по более конкурентным и приемлемым ценам. Для этого мы укрепили нашу инфраструктуру международными газопроводами, СПГ-терминалами и подземными газовыми хранилищами".

В сообщении отмечается, что сделка позволит Botas увеличить свои СПГ-мощности и использовать свои терминалы и газопроводы для поддержки усилий Турции по диверсификации ресурсов газа и стать главным региональным газовым хабом.

Botas отмечает, что получит новые возможности в сфере транспортировки СПГ газовозами путем получения энергоносителя в порту загрузки в рамках соглашения.

"Опираясь на 100-летнее присутствие Shell в Турции, мы рады сотрудничать с Botas и поставлять СПГ, чтобы помочь Турции диверсифицировать свои национальные поставки газа", - приводятся в сообщении слова главы Shell Ваэля Савана.

Botas импортирует трубопроводный газ из России, Азербайджана и Ирана, СПГ - из США и Алжира.

Турция стремится стать региональным газовым хабом, хотя по-прежнему почти полностью зависит от импорта для удовлетворения внутреннего спроса (порядка 50 млрд кубометров газа в год). В прошлом году страна подписала несколько экспортных контрактов на небольшие объемы с Румынией, Молдовой и Венгрией.

Турция также изучает возможность импорта газа из Туркменистана, в настоящее время посредством свопа через соседний Иран, говорил ранее Байрактар, однако пока никаких документов на этот счет не подписано.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Türkiye's Botas buying 4 bcm of LNG from Shell in 10-year deal

Другие новости из категории

SOCAR начал поставки газа в Хорватию
SOCAR начал поставки газа в Хорватию
2 сентября 2024 г. 14:07
Министр энергетики совершил визит в Румынию
Министр энергетики совершил визит в Румынию
2 сентября 2024 г. 13:34
АБР за 25 лет инвестировал $1,7 млрд в энергетику Азербайджана   
АБР за 25 лет инвестировал $1,7 млрд в энергетику Азербайджана   
2 сентября 2024 г. 11:56
Токаев: Ускорение строительства ГПЗ - приоритетная задача для Казахстана
Токаев: Ускорение строительства ГПЗ - приоритетная задача для Казахстана
2 сентября 2024 г. 11:16
Нефть марки Brent подешевела до 76,3 доллара за баррель
Нефть марки Brent подешевела до 76,3 доллара за баррель
2 сентября 2024 г. 09:39
Азербайджан увеличил экспорт электропроводов в Россию в 82 раза
Азербайджан увеличил экспорт электропроводов в Россию в 82 раза
1 сентября 2024 г. 15:59
Установлена дата ввода в эксплуатацию IP Komotini DESFA/ICGB
Установлена дата ввода в эксплуатацию IP Komotini DESFA/ICGB
1 сентября 2024 г. 10:45
В России до конца года продлили запрет на экспорт бензина
В России до конца года продлили запрет на экспорт бензина
1 сентября 2024 г. 04:38
Порт Харига в Ливии прекратил работу из-за нехватки поставок нефти
Порт Харига в Ливии прекратил работу из-за нехватки поставок нефти
31 августа 2024 г. 14:32
Азербайджанская нефть подешевела почти на 3%
Азербайджанская нефть подешевела почти на 3%
31 августа 2024 г. 10:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi