О нас

Турция выразила надежду на участие Азербайджана в проекте создания газового хаба

Турция выразила надежду на участие Азербайджана в проекте создания газового хаба Реализация проекта создания в Турции хаба по поставкам в Европу российского природного газа превратит ее в центр распределения и продажи энергоносителей. В Анкаре надеются на участие в проекте Азербайджана.
Энергетика
6 декабря 2022 г. 22:26
Турция выразила надежду на участие Азербайджана в проекте создания газового хаба

Реализация проекта создания в Турции хаба по поставкам в Европу российского природного газа превратит ее в центр распределения и продажи энергоносителей. В Анкаре надеются на участие в проекте Азербайджана.

Как передает Report, об этом сообщил глава Минэнерго страны Фатих Донмез в эфире телеканала TV 24.

"Благодаря созданию хаба мы станем не только центром распределения, но и центром продажи газа. Есть страны, которые поддерживают нас как в вопросе производства газа, так и его продажи. Участие Азербайджана в проекте в качестве страны-источника поставок осчастливит нас", - сказал турецкий министр.

Он также подчеркнул, о планах проведения в феврале будущего года в Стамбуле международной конференции, на которую будут приглашены потребители и поставщики газа в Европу.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Türkiyə Azərbaycanın qaz habı layihəsində iştirakına ümid edir

Другие новости из категории

Цена нефти Brent опустилась ниже $79 за баррель впервые с 4 января
Цена нефти Brent опустилась ниже $79 за баррель впервые с 4 января
6 декабря 2022 г. 22:53
 Азербайджан может стать акционером Latvijas Gāze
 Азербайджан может стать акционером Latvijas Gāze
6 декабря 2022 г. 18:00
Нефть подешевела на опасениях за спрос
Нефть подешевела на опасениях за спрос
6 декабря 2022 г. 16:02
На юго-западе Ирана обнаружили новые залежи нефти
На юго-западе Ирана обнаружили новые залежи нефти
6 декабря 2022 г. 15:50
SOCAR снизила затраты на добычу нефти на 3%
SOCAR снизила затраты на добычу нефти на 3%
6 декабря 2022 г. 14:48
SOCAR незначительно уменьшил себестоимость добычи газа
SOCAR незначительно уменьшил себестоимость добычи газа
6 декабря 2022 г. 14:45
Цены на газ в Европе снизились более чем на 1%
Цены на газ в Европе снизились более чем на 1%
6 декабря 2022 г. 11:43
Цена азербайджанской нефти снизилась до 87 долларов
Цена азербайджанской нефти снизилась до 87 долларов
6 декабря 2022 г. 11:21
Возле пролива Босфор образовался затор из российских танкеров
Возле пролива Босфор образовался затор из российских танкеров
6 декабря 2022 г. 10:56
МЭА: За 5 лет мощность возобновляемых источников энергии вырастет на 2,4 тыс. ГВт
МЭА: За 5 лет мощность возобновляемых источников энергии вырастет на 2,4 тыс. ГВт
6 декабря 2022 г. 10:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi