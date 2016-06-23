​Турция удовлетворяет 93% спроса на нефть за счет импорта

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ По итогам прошлого года Россия стала второй страной по объему экспорта нефти и нефтепродуктов в Турцию.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство IRNA, в 2015 году Россия экспортировала в Турцию 7 млн. тонн нефти и нефтепродуктов, из них более 3 млн. нефти, 2,6 млн. тонн дизельного топлива, более 1,2 млн. тонн других нефтепродуктов.

По информации, за отчетный год Турция импортировала больше всего нефти из Ирака (11,4 млн. тонн), а третьим крупным экспортером стал Иран (5,6 млн. тонн). В целом общий объем импорта составил 39 млн. тонн нефти и нефтепродуктов, из которых 25 млн. тонн пришлось на нефть.

Отметим, что Турция удовлетворяет 93% спроса на нефть и в полном объеме на газ за счет импорта.