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Поставки азербайджанского газа в Турцию будут временно приостановлены в августе

Поставки азербайджанского газа в Турцию будут временно приостановлены в августе Поставки азербайджанского газа в Турцию в августе будут приостановлены на несколько дней из-за техобслуживания на экспортном газопроводе.
Энергетика
26 июля 2024 г. 10:43
Поставки азербайджанского газа в Турцию будут временно приостановлены в августе

Поставки азербайджанского газа в Турцию в августе будут приостановлены на несколько дней из-за техобслуживания на экспортном газопроводе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на информацию турецкой газовой госкомпании BOTAS.

"Из-за запланированных работ по техническому обслуживанию и ремонту на газопроводной системе [для экспорта газа с месторождения] "Шах-Дениз" подача природного газа в национальную газораспределительную сеть Турции с точки входа Тюркгезю будет невозможна в течение пяти газовых дней - с 31 июля по 5 августа, а с точки входа TANAP Сеитгази - в течение четырех газовых дней - с 5 по 9 августа", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, компания отмечает, что предприняты меры для обеспечения баланса спроса и предложения в национальной газораспределительной сети на время плановых работ по техническому обслуживанию и ремонту.

Напомним, что в Турцию поставляется азербайджанский газ, добываемый в рамках Стадии-1 и Стадии-2 разработки месторождения "Шах-Дениз".

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