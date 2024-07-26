АБР будет консультировать Казахстан в вопросе развития гидроэнергетической отрасли

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев в рамках рабочей поездки в Лондон заключил соглашение с представителями Азиатского банка развития (АБР) о консультационных услугах по Программе развития гидроэнергетики Казахстана.

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев в рамках рабочей поездки в Лондон заключил соглашение с представителями Азиатского банка развития (АБР) о консультационных услугах по Программе развития гидроэнергетики Казахстана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение пресс-службы министерства.

“Целью соглашения является обеспечение энергетической безопасности Казахстана посредством развития гидроэнергетической отрасли. Программа развития ГЭС будет включать в себя проектирование, финансирование, строительство, эксплуатацию и техническое обслуживание гидроэнергетических проектов в Балхашском, Алакольском и Иртыш-Зайсанском бассейнах Казахстана”, - говорится в информации.

В рамках заключенного соглашения планируется, что АБР выделит средства технической помощи для разработки пакета аукционной документации, в том числе пред-ТЭО с детальным исследованием потенциальных участков, включая геологию, геодезию, топосъемку, а также разработает проект договора о покупке электроэнергии, аукционную документацию, финансово-экономическую модель, расчеты по тарифам и рекомендации в отношении структуры проектов.

«Соглашение также направлено на проведение первых аукционных торгов с документацией для проекта ГЭС мощностью 600 МВт», - отметил министр энергетики А.Саткалиев.

Глава Минэнерго предложил представителям АБР совместно проработать вопрос привлечения технологической поддержки, инвестиций и грантов для скорейшего достижения наилучших показателей снижения антропогенных выбросов метана.