В Минэнерго прошло заседание Комиссии по использованию возобновляемых источников энергии

В Министерстве энергетики прошло очередное заседание Комиссии, созданной соответствующим распоряжением президента страны "О дополнительных мерах по реализации проектов в области использования возобновляемых источников энергии".

В Министерстве энергетики прошло очередное заседание Комиссии, созданной соответствующим распоряжением президента страны "О дополнительных мерах по реализации проектов в области использования возобновляемых источников энергии".

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Председатель комиссии, министр Парвиз Шахбазов обратил внимание на вопросы повестки дня, связанные с исполнением распоряжения, и отметил задачи, стоящие перед Комиссией в рамках "Года солидарности во имя зеленого мира".

На заседании был заслушан отчет Секретариата о проделанной работе.