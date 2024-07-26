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В Минэнерго прошло заседание Комиссии по использованию возобновляемых источников энергии

В Минэнерго прошло заседание Комиссии по использованию возобновляемых источников энергии В Министерстве энергетики прошло очередное заседание Комиссии, созданной соответствующим распоряжением президента страны "О дополнительных мерах по реализации проектов в области использования возобновляемых источников энергии".
Энергетика
26 июля 2024 г. 10:14
В Минэнерго прошло заседание Комиссии по использованию возобновляемых источников энергии

В Министерстве энергетики прошло очередное заседание Комиссии, созданной соответствующим распоряжением президента страны "О дополнительных мерах по реализации проектов в области использования возобновляемых источников энергии".

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Председатель комиссии, министр Парвиз Шахбазов обратил внимание на вопросы повестки дня, связанные с исполнением распоряжения, и отметил задачи, стоящие перед Комиссией в рамках "Года солидарности во имя зеленого мира".

На заседании был заслушан отчет Секретариата о проделанной работе.

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