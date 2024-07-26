Нефть марки Brent подорожала до 82,52 доллара за баррель

Цены на нефть эталонных марок умеренно повысились утром в пятницу, реагируя на сильные статданные из США и стимулы в Китае.

Цены на нефть эталонных марок умеренно повысились утром в пятницу, реагируя на сильные статданные из США и стимулы в Китае.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 82,52 доллара за баррель.

Это на 0,15 доллара (0,18%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене на 0,16 доллара (0,2%), до 78,44 доллара за баррель.

Накануне стало известно, что ВВП США, согласно предварительным данным, увеличился на 2,8% в пересчете на годовые темпы после повышения на 1,4% в предыдущем квартале. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал увеличение ВВП на 2%.

Тем временем Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в четверг провел незапланированное заседание, по итогам которого снизил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), до 2,3% годовых с 2,5%.

В начале недели цены на нефть падали до минимумов за полтора месяца, однако многие аналитики отмечали, что снижение будет временным, и в третьем квартале котировки будут получать поддержку за счет дефицита предложения топлива на мировом рынке.