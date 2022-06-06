Турция собирается вложить 10 млрд долларов на проект по добыче газа в Черном море

Турция построит энергетическую базу на глубине 2 200 метров для добычи газа в Черном море.

Турция построит энергетическую базу на глубине 2 200 метров для добычи газа в Черном море.

Об этом передает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

Так, Анкара инвестирует в проект по добыче и перевозке газа почти 10 млрд долларов. Предполагается, что газопровод, который протянется от месторождения "Сакарья" до порта Фильос, позволит добывать и транспортировать 540 млрд кубометров газа, сообщает издание "Сабах". Согласно планам, первые поставки должны быть произведены в следующем году.

В гигантском проекте, где днем и ночью работают 4 200 человек, пишет Milliyet. Отмечается, что устьевая арматура будет размещена в десяти скважинах строящейся энергобазы, а вес одного из клапанов составляет около 65 тонн. Блок управления, который разместят на морском дне, весит 260 тонн. Топливо будет поступать на эту энергетическую базу, а затем прокачиваться на берег через газопровод. Над прокладкой труб будут работать одновременно 30 судов, уточняет газета.

Ожидается, что в первом квартале 2023 года ежедневная добыча газа составит 10 млн кубометров.