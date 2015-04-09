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    Турция считает возможным сотрудничество с Ираном в рамках TANAP

    Танер Йылдыз: Мы не можем принять окончательного решения, пока не узнаем цены и условия

    Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ "SOCAR и мы на определенных коммерческих условиях готовы продать часть доли Ирану в рамках стратегического сотрудничества".

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Танер Йылдыз, выразивший отношение к заявлению главы SOCAR Ровнага Абдуллаева о заинтересованности Ирана в проекте TANAP.

    Коснувшись иранского визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, он отметил, что Иран - это вторая страна после России по поставкам природного газа в Турцию: "Чтобы увеличить объемы поставок, мы должны рассмотреть цены. Мы не можем принять окончательного решения по данному вопросу, пока не узнаем цены и условия". 

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