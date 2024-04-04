Турция нацелена на углубление газового сотрудничества с Ираном

Турция и Иран планируют расширять сотрудничество в газовой сфере.

Турция и Иран планируют расширять сотрудничество в газовой сфере.

Об этом, как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.

Данный вопрос обсуждался в ходе визита А.Байрактара в Тегеран и его встречи с министром нефти Ирана Джавадом Оуджи.

"Иран является очень важным поставщиком природного газа для Турции. Надеюсь, что мы в предстоящий период быстро завершим переговоры, стартовавшие сегодня, и предпримем шаги для дальнейшего расширения нашего соглашения о поставках природного газа", - сказал А.Байрактар.

СМИ отмечают, что цель визита турецкого министра заключалась в обсуждении двухсторонних связей в области энергетики и природных ресурсов двух стран.

В беседе с журналистами А.Байрактар заявил, что прибыл в Иран для реализации соглашений, подписанных в сфере энергетики на 8-м заседании Совета сотрудничества высокого уровня Турция-Иран в январе в Анкаре.

Он напомнил, что президенты двух стран поставили цель по увеличению объема взаимной торговли до $30 млрд в год в среднесрочной перспективе. По мнению А.Байрактара, для достижения этого между двумя странами существует множество областей для сотрудничества, особенно в области энергетики и природных ресурсов.

"В частности, в сфере природного газа уже около 30 лет между нами налажено сотрудничество. Природный газ крайне важен для Турции, поскольку мы широко используем его в промышленности, домохозяйствах и при производстве электроэнергии. Для обеспечения же бесперебойных поставок газа в Турцию необходим импорт из нескольких различных источников", - сказал он.

Министр также отметил, что на встрече с Оуджи обсуждался и вопрос инвестирования турецкого частного сектора в инфраструктурные проекты природного газа в Иране.

"Мы обсудили эти проекты и с министром и соответствующими компаниями и продолжим обсуждения. Энергосфера является одной из важнейших областей сотрудничества между двумя странами и представляет собой вопрос, который реализуется в рамках самых долгосрочных и взаимовыгодных соглашений. Поэтому мы еще раз демонстрируем нашу решимость и волю продолжать эту работу", - сказал А.Байрактар

Глава Минэнерго Турции в ходе визита в Тегеран также встретился с министром энергетики Ирана Али Акбаром Мехрабианом, с которым обсудил вопросы торговли электроэнергией между двумя странами.