Турция и Азербайджан призывают Туркменистан присоединиться к TANAP

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Турция и Азербайджан призывают Туркменистан принять участие в реализации проекта Трансанатолийского газопровода (TANAP). Как сообщает Report, об этом заявил в четверг в Ашхабаде глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
По итогам встречи министров иностранных дел Туркменистана, Азербайджана и Турции Чавушоглу сообщил журналистам, что в ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества в энергетике, особое внимание было уделено газовой сфере.
В связи с этим Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что Турция и Азербайджан призывают Туркменистан присоединиться к проекту строительства газопровода TANAP, который призван сыграть важную роль в организации поставок каспийского природного газа на европейский рынок. Глава МИД Турции также отметил, что для строительства TANAP подготовлены необходимые документы, закуплены материалы, и в скором времени будут объявлены тендеры.
В свою очередь, министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отметил, что в настоящее время его страна завершила подготовку документов и усиленно работает над реализацией проектов Трансанатолийского и Трансадриатического газопроводов (ТАП). Азербайджанский министр также подчеркнул, что Туркменистан проявляет заинтересованность в развитии партнерства в этой сфере.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook