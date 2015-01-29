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    Турция и Азербайджан призывают Туркменистан присоединиться к TANAP

    Об этом сообщил Чавушоглу по итогам встречи глав МИД Туркменистана, Азербайджана и Турции

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Турция и Азербайджан призывают Туркменистан принять участие в реализации проекта Трансанатолийского газопровода (TANAP). Как сообщает Report, об этом заявил в четверг в Ашхабаде глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

    По итогам встречи министров иностранных дел Туркменистана, Азербайджана и Турции Чавушоглу сообщил журналистам, что в ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества в энергетике, особое внимание было уделено газовой сфере.

    В связи с этим Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что Турция и Азербайджан призывают Туркменистан присоединиться к проекту строительства газопровода TANAP, который призван сыграть важную роль в организации поставок каспийского природного газа на европейский рынок. Глава МИД Турции также отметил, что для строительства TANAP подготовлены необходимые документы, закуплены материалы, и в скором времени будут объявлены тендеры.

    В свою очередь, министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отметил, что в настоящее время его страна завершила подготовку документов и усиленно работает над реализацией проектов Трансанатолийского и Трансадриатического газопроводов (ТАП). Азербайджанский министр также подчеркнул, что Туркменистан проявляет заинтересованность в развитии партнерства в этой сфере.

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