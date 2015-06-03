​Треть работ по Южному газовому коридору уже выполнена

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ В связи с реализацией проекта Южный газовый коридор уже выполнено примерно 31% работ. Сюда входит проектирование, покупка земель и другие работы. Как сообщает Report, об этом заявил журналистам президент BP-Azerbaijan Гордон Биррелл.

Глава компании отметил, что работы по реконструкции на платформе "Чираг" начнутся через два месяца: "Как вы знаете, на платформе "Западный Азери" проводятся профилактические работы. После их завершения профилактические работы будут проводиться на платформе "Чираг". Хотя работы окажут влияние на текущий объем добычи, на годовом объеме добычи это не отразится".

"Мы пробурили 8 из необходимых нам скважин. Также установлены два опорных блока для двух платформ. Завершены работы по модернизации судов по укладке труб по морскому дну. Через несколько дней будет дан старт работам. Начато строительство двух крупных компрессорных станций в Грузии", - заявил Г.Биррелл.

"В целом, только в Азербайджане заключены контракты на сумму свыше 10 млрд. долларов для второй части проекта "Шахдениз" и Южного газопровода. Наряду с этим, к реализации обоих проектов только в Азербайджане привлечены 12 500 работников", - подчеркнул президент BP-Azerbaijan.