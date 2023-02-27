"Транснефть" начала подачу нефти из Казахстана в направлении Германии

"Транснефть" начала подачу 20 тыс. тонн казахстанской нефти в направлении Польши и далее в Германию.

"Транснефть" начала подачу 20 тыс. тонн казахстанской нефти в направлении Польши и далее в Германию.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

"Мы в 15:00 по Москве начали прокачку в направлении "Адамовой Заставы" казахстанских объемов нефти. Транзитом через Польшу и далее на Германию", - сказал он.

Отметим, что в конце прошлого года "Транснефть" сообщила, что получила заявку от "КазТрансОйла" на резерв дополнительных мощностей нефтепровода "Дружба" для транзита в Германию в объеме 1,2 млн тонн на 2023 год. Эту информацию подтвердили и в Казахстане. Уточнялось, что 300 тыс. тонн из этого предполагается для прокачки в первом квартале, в том числе 20 тыс. - только в январе.