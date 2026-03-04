Трайчо Трайков: Цены на топливо в Болгарии остаются стабильными за счет контракта с Азербайджаном

Долгосрочный контракт с Азербайджаном является главным источником стабильности на газовом рынке Болгарии на фоне роста цен из-за кризиса на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом заявил министр энергетики Болгарии Трайчо Трайков.

На внеочередном заседании Совета министров, проведенном в связи с кризисом в Персидском заливе, Трайков сообщил премьер-министру Андрею Гюрову, что страна располагает небольшим, но реальным буфером от рыночных потрясений.

По его словам, в то время как спотовые рынки чутко реагируют на любые новости из региона, Болгария получает газ на уже согласованных условиях - по ценовым параметрам докризисного периода.

"Главным источником стабильности является долгосрочный газовый контракт с Азербайджаном. Текущие поставки - результат активной работы по диверсификации - это путь к обеспечению стабильности поставок и защите потребителей от внезапных ценовых шоков. Мы продолжаем следить за динамикой международных рынков и совместно с государственными энергетическими компаниями принимаем меры по поддержке безопасности и конкурентоспособности сектора и потребителей", - сказал Трайков.

Говоря об импорте сжиженного природного газа (СПГ), министр отметил, что Болгария импортировала СПГ по ценам, согласованным до эскалации кризиса на Ближнем Востоке.

"Сделка заключена по ценам значительно ниже текущих рыночных и создает условия для предсказуемости внутреннего рынка в условиях резкого роста международных цен на природный газ и нефть", - отметил министр.

Трайков добавил, что разгрузка второй партии СПГ для компании "Булгаргаз" на 2026 год завершается на терминале в Александруполисе. Танкер со 100 млн кубометров газа для Болгарии был загружен на терминале "Сабинский перевал", принадлежащем американской компании Cheniere Energy, а поставщиком выступает Shell.

"Разгружаемые в настоящее время объемы покроют потребности клиентов "Булгаргаза" в текущем месяце", - отметил он.

По данным Минэнерго Болгарии, с июня 2022 года "Булгаргаз" осуществил 22 прямые поставки СПГ на терминалы в Греции и Турции. Из них 17 поступили из США, остальные - из Норвегии и Алжира.