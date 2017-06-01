Total и SOCAR создадут совместную компанию

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Французская компания Total и Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) создадут совместную компанию.

Как передает Report, об этом сказал вице-президент Total по Европе и Каспийскому региону Бернар Клеман на проходящей в Баку международной конференции Caspian Oil&Gas-2017.

По его словам, это будет новшеством в Азербайджане: "Total будет принадлежать 50%, SOCAR - 50% акций новой компании. Компания создается в рамках разработки первой фазы месторождения "Абшерон". Работы продлятся 15 месяцев".