Тендер на строительство первого подземного газохранилища в Грузии будет объявлен в ближайшие 3 месяца

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Тендер на проектирование и строительство первого подземного газохранилища в Грузии предположительно будет объявлен в ближайшие 3 месяца.

Как сообщает Report со ссылкой на Caucasus Business Week, об этом заявила заместитель министра энергетики Грузии Мариам Валишвили.

По ее словам, для составления тендерного плана привлекается иностранный консультант: "Мы объединили инженерный этап, который является первым и очень важным этапом в выборе строительной компании. Наш технический консультант подчеркнул необходимость провести дополнительные исследования геологической структуры, наряду с технико-экономическим обоснованием для расчета точных параметров инженерных работ".

Замминистра отметила, что SOCAR проявляет интерес к проекту, однако пока вопрос не обсуждался.

Отметим, что Грузия - единственная страна Южного Кавказа, не имеющая подземного газохранилища. Это создает серьезные проблемы для удовлетворения спроса на природный газ и обеспечения энергобезопасности. Для решения проблемы правительство Грузии приняло решение о строительстве подземного газохранилища. Технический проект газохранилища разработан французской компанией Geostock. Вместимость газохранилища составит примерно 210-280 млн. кубометров. Это равно 15% общего объема потребляемого в Грузии голубого топлива.

Газохранилище будет построено на территории месторождения Южный купол Самгори.

Министр энергетики Грузии Каха Каладзе несколькими месяцами ранее заявил журналистам, что строительство газохранилища начнется к концу 2017 года и планируется завершить к концу 2019 – началу 2020 года.