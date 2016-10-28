Техническое совещание ОПЕК "зашло в тупик" из-за позиций Ирана и Ирака

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Технические переговоры ОПЕК по мерам стабилизации рынка нефти, в том числе, по возможному сокращению объемов добычи нефти картелем, проходящее в настоящий момент в Вене, "зашло в тупик" из-за споров относительно позиций Ирака и Ирана.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации источников, Ирак и Иран заявляют, что ОПЕК некорректно оценивает их уровни добычи и не соглашаются замораживать свое производство. При этом совещание стран картеля еще продолжается.

В конце сентября ОПЕК на неформальной встрече в Алжире согласовала ограничение добычи в диапазоне 32,5-33 миллиона баррелей нефти в сутки, однако по конкретным лимитам для каждой из стран организации пока договоренностей нет. Окончательное решение должно быть принято на официальной встрече ОПЕК 30 ноября в Вене.

В Вене 28 октября проходит техническая встреча специального комитета ОПЕК по реализации алжирских договоренностей. Она также должна продолжиться 29 октября, в субботу, совместно с экспертами из других нефтедобывающих стран, не входящих в картель. Ранее свое участие во встрече 29 октября подтвердили Россия, Азербайджан, Казахстан, Мексика и Бразилия. Ожидалось, что на этих двух встречах эксперты выработают общее предложение по стабилизации рынка нефти.