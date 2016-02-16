Тегеран и Тбилиси ведут переговоры о поставках 200 млн. кубометров газа в Грузию

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Тегеран и Тбилиси ведут переговоры о сделке по поставке 200 млн. кубометров иранского газа в Грузию. Об этом заявил генеральный директор Национальной иранской компании по экспорту газа (NIGEC) Алиреза Камели, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Тегеран и Тбилиси ведут переговоры о сделке по экспорту 200 млн. кубометров иранского газа в это кавказское государство", - приводит агентство ШАНА слова Камели, сказанные им после переговоров, состоявшихся сегодня в Тегеране между министром нефти ИРИ Бижаном Намдаром Зангане и министром энергетики Грузии Кахой Каладзе.

"Предприятия грузинского государственного и частного сектора заинтересованы в приобретении газа из Ирана", - отметил Камели. "Ожидается, что поставки газа в Грузию начнутся в следующем иранском году (начнется 21 марта)", - добавил иранский чиновник. По его словам, первый контракт будет подписан на 7 месяцев и послужит базой для возможного дальнейшего сотрудничества в этой области. Он также уточнил, что "Грузия еще должна будет получить разрешение Армении на транзит газа через территорию этой соседней страны".

"Если подтвердится экономическая целесообразность сделки, в дальнейшем речь может идти о среднесрочных и долгосрочных контрактах на поставки газа в Грузию", - заключил Камели.