Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Консорциум Trans-Adriatic Pipeline AG (проект TAP) подписал новый контракт с немецкой компанией Salzgitter Mannesmann International GmbH.

Как сообщили Report в головном офисе TAP, компания обеспечит TAP 48-дюймовыми трубами и угольниками.

Согласно контракту, немецкая компания обеспечит участок TAP на суше протяженностью 270 км 48-дюймовыми трубами, проложенный по дну моря участок трубопровода - 36-дюймовыми угольниками.

Трубопровод будет проложен на суше по территории Албании, Италии и Греции, и по дну Адриатического моря. По контракту, компания в целом обеспечит транспортировку 170 тыс. тонн труб.

Отметим, что компания Salzgitter Mannesmann International GmbH. создана в 1859 году и в 2014 году осуществила продажи металла на 9 млрд. евро. В компании, имеющей запасы сырого металла в объеме 9 млн. тонн, трудятся 25 тыс.человек.

Отметим, что в проекте TAP доля участия каждой из компаний BP, SOCAR и Statoil составляет 20%, Fluxys - 19%, Enagas - 16%, Axpo - 5%.