TAP будет готов к операциям осенью

Трансадриатический газопровод, построенный для транспортировки азербайджанского газа в Европу, будет готов к запуску в октябре-ноябре этого года.

Трансадриатический газопровод (TAP), построенный для транспортировки азербайджанского газа в Европу, будет готов к запуску в октябре-ноябре этого года.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент по инвестициям и маркетингу Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Эльшад Насиров в ходе онлайн-обсуждений Каспийского политического центра о влиянии COVID-19 на энергетический сектор.

”Несмотря на глобальную пандемию и некоторые сомнения в том, что компании не смогут построить трубопровод на юге Италии, и соединение участка между Албанией и Италией не будет завершено вовремя, мы рады сообщить, что трубопровод будет готов к операциям вовремя, в октябре-ноябре этого года", - отметил вице-президент SOCAR.

Говоря о сотрудничестве SOCAR со странами восточной части Каспия, он сказал, что правительству Туркменистана было предложено открыть офис SOCAR в Ашхабаде. Э. Насиров отметил, что SOCAR закупает сырье из Туркменистана, перерабатывает его на нефтеперерабатывающем заводе в Баку и экспортирует в Европу и Афганистан авиационное топливо, произведенное из туркменского сырья:

“Одним из важных вопросов является транспорт углеводородов через Каспий. За последние два года на мировой рынок через Азербайджан было поставлено около 5 млн тонн нефти. А это уже говорит о наличии Транскаспийского энергетического коридора. До санкций против Ирана мы занимались вопросом транспортировки туркменского газа через Иран в Азербайджан и Грузию. То есть транспортировка газа возможна даже без строительства Транскаспийского трубопровода. С учетом подписания Конвенции о статусе Каспийского моря и почти полного запуска Южного газового коридора, нет ничего, что могло бы остановить транспорт углеводородных ресурсов Каспия в Европу”.