Танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси прибыл в Одессу

Очередной танкер с азербайджанской нефтью для Мозырского НПЗ накануне вечером прибыл в порт "Южный" (Одесса, Украина).

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил журналистам пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

"Танкер с азербайджанской нефтью 85 тыс. тонн вчера вечером прибыл в порт Южный. Сегодня утром встал под разгрузку. Планируем, что 10-15 июля нефть уже будет на Мозырском НПЗ", - сказал Тищенко.

По его словам, по другим танкерным поставкам работа продолжается.

Напомним, на прошлой неделе SOCAR отправила в Беларусь новую партию азербайджанской нефти. 25-26 июня из грузинского порта Супса в Беларусь отправлена очередная партия нефти в объеме 85-90 тыс. тонн.

По данным "Белнефтехима", SOCAR может поставить в Беларусь в 2020 году до 1 млн тонн нефти.