​Танер Йылдыз: Нам предоставлены координаты "Турецкого потока"

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Министр энергетики и природных ресурсов Турции Танер Йылдыз заявил, что на прошлой неделе российский "Газпром" предоставил координаты маршрута газопровода, который будет построен в рамках проекта "Турецкий поток", а на этой неделе ожидается достижение определенных первоначальных соглашений.

Как сообщает Report, об этом заявил Т.Йылдыз на пресс-конференции, организованной для представителей СМИ после встречи с членами Союза производителей электроэнергии на ветряных станциях Турции (TÜREB).

"Основные обсуждения с российской стороной касались атомных электростанций и проекта "Турецкий поток". Министерство иностранных дел заявляло, что ожидает предоставления "Газпромом" координат маршрута, что было сделано на прошлой неделе. Мы ожидаем одобрения проведенных нами первичных оценочных работ. Все обсуждения будут касаться только трубопровода. Именно эти вопросы и обсуждали Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган", - подчеркнул министр.