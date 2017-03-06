 Наверх
    Закрыть фоторежим

    TANAP выделит гранты в Турции

    Помощью смогут воспользоваться муниципалитеты, НПО, некоммерческие кооперативы и прочие некоммерческие организации

    Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ В рамках строительства Трансанатолийского трубопровода (TANAP) будут выделены гранты на реализацию проекта на отдельных территориях района Гюмюшхане Турции. Как сообщает Report, эти средства выделяются в рамках Социальных и экологических инвестиционных программ (SEİP) TANAP.

    По информации, гранты будут выданы на финансирование около 20 различных проектов на территориях, где прокладывается трубопровод. Эти проекты включают в себя развитие ремесленничества, пчеловодства, в частности, охрану генофонда кавказских пчел, производство и продажу органических удобрений, производство фруктовых и овощных соков и другие сферы.

    Помощью смогут воспользоваться муниципалитеты, НПО, некоммерческие кооперативы и прочие некоммерческие организации. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi