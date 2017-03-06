TANAP выделит гранты в Турции

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ В рамках строительства Трансанатолийского трубопровода (TANAP) будут выделены гранты на реализацию проекта на отдельных территориях района Гюмюшхане Турции. Как сообщает Report, эти средства выделяются в рамках Социальных и экологических инвестиционных программ (SEİP) TANAP.

По информации, гранты будут выданы на финансирование около 20 различных проектов на территориях, где прокладывается трубопровод. Эти проекты включают в себя развитие ремесленничества, пчеловодства, в частности, охрану генофонда кавказских пчел, производство и продажу органических удобрений, производство фруктовых и овощных соков и другие сферы.

Помощью смогут воспользоваться муниципалитеты, НПО, некоммерческие кооперативы и прочие некоммерческие организации.