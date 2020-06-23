​TANAP повысит устойчивость Азербайджана к глобальным шокам

Среди ряда крупных проектов по поставке углеводородных ресурсов Азербайджана на мировой рынок следует отметить и проект Трансанатолийского газопровода (TANAP), являющегося важным элементом Южного газового коридора. На днях исполняется два года с начала транспортировки коммерческого газа по TANAP.

Насколько важен TANAP для Азербайджана?

Экономист-эксперт Амаль Гасанли, комментируя Report данный вопрос отметил, что реализация проекта имеет большое стратегическое значение для страны.

По его словам, поставки азербайджанского газа в Европу имеют особое значение с точки зрения обеспечения энергетической безопасности "старого континента”: "Европа заинтересована в диверсификации поставок газа из России и США. Поэтому диверсификация импорта энергоресурсов имеет важное значение с точки зрения обеспечения энергетической безопасности региона, о котором идет речь. В этом смысле TANAP - это проект, который вносит вклад в обеспечение энергетической безопасности Европы".

А.Гасанли отметил, что в ближайшей и средней перспективе Азербайджан получит от экспорта природного газа доходы в размере десятков миллиардов долларов США: "Эти доходы будут иметь исключительную долю в обеспечении устойчивого развития в предстоящие годы и увеличении валютных резервов. В результате Азербайджан будет более устойчивым к внутренним и внешним шокам и будет реагировать на них более оперативно и адекватно. В то же время, в основном, в ненефтяном секторе будут доступны потенциальные возможности для создания новых производств, высокотехнологичных сфер, реализации гигантских инфраструктурных проектов".