​TANAP изменит маршрут недалеко от Анкары

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Работы по прокладке Трансанатолийского трубопровода (TANAP) продолжаются, и маршрут будет изменен только на участке трубопровода недалеко от Анкары.

Об этом сообщили Report в SOCAR Energy Turkey A.Ş.

Отметим, что некоторые турецкие СМИ распространили информацию о том, что в ходе строительных работ по прокладке TANAP в районе Диклиташ поселка Гёльбашы недалеко от Анкары были обнаружены комнаты с изображениями крестов, относящиеся к периоду Римской империи, и поэтому работы были приостановлены.

"Историческим памятникам не нанесен ущерб, и их обнаружение расценивается как вклад SOCAR Turkey в историю Турции", - сообщает источник.