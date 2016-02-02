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    ​TANAP изменит маршрут недалеко от Анкары

    На территории обнаружены исторические памятники

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Работы по прокладке Трансанатолийского трубопровода (TANAP) продолжаются, и маршрут будет изменен только на участке трубопровода недалеко от Анкары. 

    Об этом сообщили Report в SOCAR Energy Turkey A.Ş.

    Отметим, что некоторые турецкие СМИ распространили информацию о том, что в ходе строительных работ по прокладке TANAP в районе Диклиташ поселка Гёльбашы недалеко от Анкары были обнаружены комнаты с изображениями крестов, относящиеся к периоду Римской империи, и поэтому работы были приостановлены.

    "Историческим памятникам не нанесен ущерб, и их обнаружение расценивается как вклад SOCAR Turkey в историю Турции", - сообщает источник. 

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