Тамам Баятлы: Проект "Карабах" не потребует создания дополнительных транспортных систем

Реализация проекта нефтяного месторождения "Карабах" не потребуется больших инвестиций в реконструкцию инфраструктуры.

Как сообщает Report, об этом заявила руководитель пресс-службы компании "BP Azerbaijan" Тамам Баятлы на онлайн-встрече, посвященной обсуждению документа Оценки воздействия на окружающую среду по программе сейсмических исследований проекта "Карабах".

По ее словам, работы на контрактной площади "Карабах" будут осуществляться в основном с использованием имеющейся инфраструктуры.

"В 2024 году мы присоединились к этому проекту с долей участия 35% и одновременно начали деятельность в качестве оператора. Оставшиеся 65% принадлежат SOCAR", - сказала она.

Баятлы отметила, что контрактная площадь "Карабах" охватывает уже разведанное нефтяное месторождение: "Это в основном нефтяное месторождение, но предполагается наличие и запасов газа. Контрактная площадь расположена примерно в 120 км от Баку и всего в 20 км от месторождения "Гюнешли". Эта близость позволяет проводить работы более эффективно".

Она добавила, что во время реализации проекта необходимости в реконструкции крупной инфраструктуры не будет.

"Инфраструктура месторождения "Карабах" будет соединена с существующей инфраструктурой "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ) и добываемая продукция будет передаваться в трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). Это выгодное решение как с точки зрения времени, так и финансов. Необходимости в создании дополнительных экспортных и транспортных систем нет. Будут проведены только определенные технические работы для интеграции с существующими системами", - отметила она.

Представитель BP заявила, что одним из основных преимуществ проекта "Карабах" является его географическая близость и эффективное использование существующей инфраструктуры: "Мы считаем этот проект выгодным и устойчивым как для Азербайджана, так и для компаний-партнеров. Ожидается, что добыча начнется в короткие сроки и с меньшими затратами благодаря существующей энергетической инфраструктуре".