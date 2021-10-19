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Таир Будагов: Азербайджан поддерживает усилия по прозрачности в добывающей промышленности

Таир Будагов: Азербайджан поддерживает усилия по прозрачности в добывающей промышленности Азербайджан поддерживает международные усилия по прозрачности и отчетности в добывающей промышленности.
Энергетика
19 октября 2021 г. 17:06
Таир Будагов: Азербайджан поддерживает усилия по прозрачности в добывающей промышленности

Азербайджан поддерживает международные усилия по прозрачности и отчетности в добывающей промышленности.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Госкомстата Таир Будагов на презентации портала "Прозрачность в добывающей промышленности".

По его словам, Азербайджан присоединился к "Инициативе прозрачности в горнодобывающей промышленности" в 2003 году, а в 2005 году впервые в мире обнародовал отчет по инициативе прозрачности: "Мероприятия, проводимые в нашей стране в области обеспечения прозрачности в добывающей промышленности, получили высокую оценку в международной плоскости, Азербайджан был удостоен "Премии государственных услуг" ООН и "Премии инициативы прозрачности в горнодобывающей промышленности за 2009 год".

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Версия на азербайджанском языке Tahir Budaqov: “Azərbaycan hasilat sənayesində şəffaflıq səylərini daima dəstəkləyir"

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