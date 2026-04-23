    Тагы Тагызаде: Нынешний кризис в Ормузе изучался в учебниках как самый экстремальный сценарий

    Глобальный нефтяной рынок находится под влиянием кризиса в Ормузском проливе, который считается ключевой точкой мировых поставок сырья.

    Как сообщает Report, об этом заявил директор по коммерческим вопросам компании SOCAR Trading Тагы Тагызаде, выступая на II Форуме по логистике и торговле нефтью в Каспийском и Центральноазиатском регионах в Баку.

    По его словам, мир в последние шесть лет проходит через сложный этап, который можно охарактеризовать как "суперцикл". Пандемия COVID-19, российско-украинский конфликт и другие события политической и экономической повестки мира последних лет, отметил Тагызаде, оказали серьезное влияние на глобальную экономику.

    "Сейчас же мир сталкивается с кризисом в Ормузском проливе - самой критической точке поставок нефти. Закрытие этого пролива долгие годы изучалось в учебниках и исследованиях как наиболее экстремальный сценарий. Сегодня вот уже второй месяц этот сценарий является реальностью", - отметил он.

    Тагызаде подчеркнул, что сегодня наблюдается дефицит поставок нефти из Персидского залива на уровне 13–15 млн баррелей в сутки. "Тем не менее такие страны, как Саудовская Аравия и ОАЭ, нашли альтернативные маршруты - через трубопроводы и сухопутные пути", - добавил он.

    Он также отметил, что, несмотря на продвижение к "зеленому будущему", мировая экономика по-прежнему существенно зависит от традиционных источников энергии и переработанных продуктов. "Именно поэтому текущая ситуация вызывает серьезные колебания на всех рынках и в глобальной экономике в целом. Мы рассчитываем на скорейшее снижение напряженности", - сказал представитель SOCAR Trading.

    По его словам, нормализация ситуации в краткосрочной перспективе позволит обеспечить более стабильную работу как трейдеров, так и национальных и крупных нефтяных компаний, а также упростит деятельность бизнеса в условиях глобализированного, но подверженного сбоям мира.

