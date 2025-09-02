Таджикистан и Пакистан обсудили реализацию проекта CASA-1000

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обсудили реализацию проекта CASA-1000 в рамках рабочего визита в Пекин.

Об этом передает Report со ссылкой на пресс-службу президента Таджикистана.

В ходе беседы стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества. Особое внимание было уделено реализации проекта CASA-1000 и развитию энергетического рынка региона.

Стороны отметили важность сотрудничества в транспортной сфере, включая создание Совместного совета транспортных компаний, и выразили заинтересованность в выходе к международным транспортным коридорам и морским портам.

CASA-1000 – многострановый инфраструктурный проект по передаче 1300 МВт избыточной гидроэлектроэнергии из Кыргызстана и Таджикистана в страны Южной Азии, включая Афганистан и Пакистан, где испытывается дефицит электроэнергии. Проект предполагает строительство новой энергетической инфраструктуры, расширяет доступ к возобновляемой энергии, создает общий региональный рынок электроэнергии, принося экономическую выгоду всем участвующим странам.