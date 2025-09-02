    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    Таджикистан и Пакистан обсудили реализацию проекта CASA-1000

    Энергетика
    • 02 сентября, 2025
    • 12:53
    Таджикистан и Пакистан обсудили реализацию проекта CASA-1000

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обсудили реализацию проекта CASA-1000 в рамках рабочего визита в Пекин.

    Об этом передает Report со ссылкой на пресс-службу президента Таджикистана.

    В ходе беседы стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества. Особое внимание было уделено реализации проекта CASA-1000 и развитию энергетического рынка региона. 

    Стороны отметили важность сотрудничества в транспортной сфере, включая создание Совместного совета транспортных компаний, и выразили заинтересованность в выходе к международным транспортным коридорам и морским портам. 

    CASA-1000 – многострановый инфраструктурный проект по передаче 1300 МВт избыточной гидроэлектроэнергии из Кыргызстана и Таджикистана в страны Южной Азии, включая Афганистан и Пакистан, где испытывается дефицит электроэнергии. Проект предполагает строительство новой энергетической инфраструктуры, расширяет доступ к возобновляемой энергии, создает общий региональный рынок электроэнергии, принося экономическую выгоду всем участвующим странам.

    Таджикистан   Пакистан   энергетика   CASA-1000   Шахбаз Шариф   Эмомали Рахмон  
    Английская версия Английская версия
    Tajikistan, Pakistan mull implementation of CASA-1000 project

    Последние новости

    13:54

    Путин: Россия не собирается нападать на Европу

    Другие страны
    13:46

    Путин заявил, что обсуждал с Трампом послевоенные гарантии безопасности для Украины

    Другие страны
    13:45

    Премьер Словакии: Украина не может стать членом НАТО

    Другие страны
    13:45

    В Азербайджане задержан мужчина, шантажировавший пользователей TikTok их интимными кадрами

    Происшествия
    13:44

    Азербайджанский клуб продлил контракт с турецким главным тренером

    Командные
    13:32

    Чемпионка Паралимпийских игр получила должность в МЧС Азербайджана

    Индивидуальные
    13:32

    ВОЗ: На самоубийства приходится как минимум одна из 100 смертей во всем мире

    Другие страны
    13:30

    В Баку впервые пройдет фестиваль культуры ОИС

    Kультурная политика
    13:21

    МИД Ирана: Переговоры с МАГАТЭ пока не принесли результата

    В регионе
    Лента новостей