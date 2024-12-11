Суточная добыча нефти с конденсатом в Азербайджане в ноябре составила 608 тыс. баррелей

Суточная добыча нефти с конденсатом в Азербайджане в ноябре составила 80,771 тыс. тонн (608 тыс. баррелей).

Суточная добыча нефти с конденсатом в Азербайджане в ноябре составила 80,771 тыс. тонн (608 тыс. баррелей).

Как сообщает Report со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана, из указанного объема на долю нефти пришлось 65,885 тыс. тонн (486 тыс. баррелей в сутки), конденсата – 14,886 тыс. тонн (122 тыс. баррелей в сутки).

Таким образом, Азербайджан использовал квоту ОПЕК в ноябре на 88,2%.

Отметим, что по договоренности, достигнутой на 36-й встрече министров стран “ОПЕК плюс, квота добычи нефти Азербайджана на 2024 год составляет 551 тыс. баррелей в сутки (74,259 тыс. тонн).