Стюарт Шоу: BP видит себя в Азербайджане и в предстоящие 30 лет

Компания BP имеет 30-летний опыт деятельности в Азербайджане и видит себя здесь и в предстоящие 30 лет.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент BP по добыче в Азербайджане, Грузии и Турции Стюарт Шоу во второй день Бакинской климатической недели (BCAW2025).

Представитель компании отметил, что BP намерена продолжать долгосрочное партнерство со страной, при этом добавив, что достичь успеха в будущем невозможно, опираясь только на традиционные подходы: "Если мы продолжим работать так же, как до сих пор, особенно по части углеродного следа и отношения к окружающей среде, мы не сможем быть столь же успешными, как раньше".

С. Шоу также коснулся развития проекта "Шахдениз". "В начале этого года мы подтвердили планы по декарбонизации операций на месторождении "Шахдениз". Речь идет о крупном компрессорном объекте, который будет построен в Каспийском море. Он станет не только более безопасным и эффективным, но и будет работать на основе электрификации - то есть питаться от кабелей, проложенных с берега", - отметил он.

По словам представителя BP, такой подход определяет направление будущей деятельности компании:

"Наши партнерства и внимание к вопросам экологии распространяются не только на текущие операции, но и на будущие проекты. Сотрудничество с SOCAR и технологическими партнерами является ярким тому примером".