Строительство Гарадагской СЭС завершится за 12-18 месяцев

Строительство Гарадагской солнечной электростанции (СЭС), фундамент которой был заложен 15 марта, планируется завершить в течение 12-18 месяцев.

Строительство Гарадагской солнечной электростанции (СЭС), фундамент которой был заложен 15 марта, планируется завершить в течение 12-18 месяцев.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики Азербайджана Тебриз Аммаев.

"На этой СЭС общей мощностью 230 МВт в год будет вырабатываться 500 млн кВт/ч электроэнергии, что позволит обеспечить энергией 110 тыс. домов. Эта станция также позволит сэкономить 110 млн кубометров газа, необходимых для производства электроэнергии в аналогичном объеме, и предотвратить выбросы в атмосферу более 200 тысяч тонн углерода. В период строительства проекта предусматривается создание новых рабочих мест. В пиковом периоде будет создано более 700, а в период эксплуатации станции - более 25 постоянных рабочих мест", - добавил он.