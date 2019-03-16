Страны ОПЕК+ впервые соберутся в Баку по инициативе президента Азербайджана

Четырнадцать стран и секретариат ОПЕК будут представлены на высоком уровне на 13-ом заседании мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) 18 марта в Баку. Мероприятие пройдет по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщили Report в министерстве энергетики, на заседании будут присутствовать генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо, президент конференции ОПЕК, министр нефти и президент нефтяной компании Венесуэлы Мануэль Кеведо Фернандес, председатель JMMC, министр энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалих.

Из членов ОПЕК на заседании примут участие представители Алжира, ОАЭ, Кувейта, Ирака, Ливии, Нигерии, Конго. Из стран вне ОПЕК ожидается участие России, Казахстана, Бахрейна и Брунея.

С приветственной речью выступят министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов, председатель мониторингового комитета Халед Абдель Азиз аль-Фалих, президент ОПЕК Мануэль Кеведо Фернандес и генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо.

Затем состоится презентация ОПЕК на основе анализа темпов развития рынка, будет заслушан отчет Совместной технической комиссии о показателях производства в феврале.

По итогам заседания состоится пресс-конференция. Более 180 представителей 20 иностранных и отечественных СМИ зарегистрированы для освещения мероприятия.

Следует отметить, что днем ранее,17 марта, в Баку состоится 27-е заседание Совместной технической комиссии.