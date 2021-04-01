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Страны ОПЕК+ рассматривают возможность увеличения добычи в мае-июле

Страны ОПЕК+ рассматривают возможность увеличения добычи в мае-июле Теперь они поддержали предложение Саудовской Аравии нарастить добычу нефти постепенно в течение трех месяцев, начиная с мая
Энергетика
1 апреля 2021 г. 19:17
Страны ОПЕК+ рассматривают возможность увеличения добычи в мае-июле

Министры стран ОПЕК+ на переговорах в четверг резко сменили повестку после того, как большинство из них высказалось за сохранение квот в мае - июне. Теперь они поддержали предложение Саудовской Аравии нарастить добычу нефти постепенно в течение трех месяцев, начиная с мая.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили три источника в делегациях.

По словам одного из них, Саудовская Аравия предложила странам ОПЕК+ в мае увеличить добычу на 350 тыс. б/с и на столько же в июне. При этом сама Саудовская Аравия в эти два месяца увеличит добычу на 0,5 млн б/с. Другой собеседник агентства добавил, что рассматривается постепенное увеличение добычи в течение трех месяцев.

"Россия поддержала постепенное увеличение добычи нефти в рамках сделки на три месяца", - сказал третий источник.

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