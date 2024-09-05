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Страны ОПЕК+ продлевают добровольные сокращения добычи нефти до декабря

Страны ОПЕК+ продлевают добровольные сокращения добычи нефти до декабря Восемь стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, приняли решение отложить восстановление добычи нефти и продлить добровольные сокращения производства на 2,2 млн баррелей в сутки (б/с) до декабря.
Энергетика
5 сентября 2024 г. 20:37
Страны ОПЕК+ продлевают добровольные сокращения добычи нефти до декабря

Восемь стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, приняли решение отложить восстановление добычи нефти и продлить добровольные сокращения производства на 2,2 млн баррелей в сутки (б/с) до декабря.

Как передает Report, это следует из заявления, размещенного на сайте организации.

Согласно информации, страны ОПЕК+ также обновили график, по которому будут восстанавливать производство. Так, теперь ряд стран смогут постепенно наращивать добычу до необходимых квот с 1 декабря 2024 года по ноябрь 2025 года, а не по сентябрь 2025 года, как участники альянса договаривались ранее.

При этом страны ОПЕК+ сохраняют возможность приостановки наращивания или корректировки параметров по мере необходимости.

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Версия на английском языке OPEC+ agrees to delay October oil output hike for two months, sources say

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