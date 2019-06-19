​Страны ОПЕК+ перенесли дату заседания

Страны ОПЕК и вне картеля договорились перенести на 1-2 июля заседание, на котором будет обсуждаться вопрос о продлении сделки по ограничению добычи.

Как передает Reportсо ссылкой на Интерфакс, об этом сообщила пресс-служба картеля.

Данные встречи планировались на 25-27 июня. Но позже, главы Минэнерго России и Саудовской Аравии Александр Новак и Халид аль Фалих признались, что эти даты не очень удобные, так как накладываются на проведение саммита G20 в Японии. Новак в интервью газете Nikkei сообщал, что возможно, встреча стран ОПЕК и не-ОПЕК перенесется на начало июля. Глава министерства нефти Ирана Бижан Намдар Зангане сообщил, что начало июня - не очень удобная для него дата и предложил 11 июля.

Вчера ОПЕК предложила провести заседание Совместного технического комитета 8 июля, Совместного мониторингового комитета 10 июля, конференцию ОПЕК 11 июля и встречу ОПЕК+ 12 июля.