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Страны G7 примут чтобы остановить рост цен на энергоносители

Страны G7 примут чтобы остановить рост цен на энергоносители Страны Группы семи (G7) договорились о необходимости принятия мер для того, чтобы остановить рост цен на энергоносители.
Энергетика
27 мая 2022 г. 17:39
Страны G7 примут чтобы остановить рост цен на энергоносители

Страны Группы семи (G7) договорились о необходимости принятия мер для того, чтобы остановить рост цен на энергоносители.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном заявлении, которое опубликовало в пятницу Министерство по делам экономики и защиты климата Германии по итогам прошедшей в Берлине встречи "семерки" на уровне министров энергетики и окружающей среды.

"Необходимо продумать эффективные меры, чтобы остановить рост цен на энергоносители, вызванный чрезвычайными рыночными условиями, не ставя при этом под угрозу ключевые механизмы климатической политики, способствующие энергетическому переходу", - отмечается в документе.

G7 призвала страны, экспортирующие нефть и газ, действовать ответственно в сложившейся ситуации в мировой энергетике.

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