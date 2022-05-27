Страны G7 примут чтобы остановить рост цен на энергоносители

Страны Группы семи (G7) договорились о необходимости принятия мер для того, чтобы остановить рост цен на энергоносители.

Страны Группы семи (G7) договорились о необходимости принятия мер для того, чтобы остановить рост цен на энергоносители.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном заявлении, которое опубликовало в пятницу Министерство по делам экономики и защиты климата Германии по итогам прошедшей в Берлине встречи "семерки" на уровне министров энергетики и окружающей среды.

"Необходимо продумать эффективные меры, чтобы остановить рост цен на энергоносители, вызванный чрезвычайными рыночными условиями, не ставя при этом под угрозу ключевые механизмы климатической политики, способствующие энергетическому переходу", - отмечается в документе.

G7 призвала страны, экспортирующие нефть и газ, действовать ответственно в сложившейся ситуации в мировой энергетике.