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Страны G20 обязались выделить 246 млрд долларов на ВИЭ

Страны G20 обязались выделить 246 млрд долларов на ВИЭ С начала пандемии COVID-19 страны G20 обязались выделить как минимум 648,6 млрд долларов США на поддержку энергетики
Энергетика
13 мая 2021 г. 13:26
Страны G20 обязались выделить 246 млрд долларов на ВИЭ

С начала пандемии COVID-19 страны «Большой двадцатки» (G20) обязались выделить как минимум 648,6 млрд долларов США на поддержку энергетики. Из них 246,06 млрд долларов США — на поддержку генерации на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Как передает Report, об этом сообщает angi со ссылкой на отчет Energy Policy Tracker.

Согласно исследованию, которое было подготовлено на основе новых и пересмотренных стратегий развития, страны G20 совокупно пообещали выделить 246,06 млрд долларов США в контексте реализации 341 комплекса мер по развитию ВИЭ.

Помимо этого, более 293 млрд долларов США будет направлено странами G20 на поддержку ископаемых источников энергии. В том числе 213 млрд долларов США предусмотрено для нефтяной и газовой промышленностей, 43,7 млрд долларов США – для угледобычи и генерации.

Кроме того, на «другие источники энергии» страны обязались выделить почти 110 млрд долларов США, из которых Индия пообещала выделить 68,7 млрд долларов США.

Согласно исследованию, Индия обязалась привлечь больше всего средств в сфере энергетики – свыше 133 млрд долларов США. Вторыми идут США, где на поддержку энергетики с начала 2020 года запланировано выделить почти 100 млрд долларов США. При этом более 72 млрд долларов США — на поддержку ископаемых источников энергии.

Также страны обязались выделить не менее 1,27 млрд долларов США на поддержку водородной энергетики на основе ископаемого топлива.

Отмечается, что эти меры государственной поддержки в сфере энергетики дополняют те, которые были предложены до пандемии коронавируса.

Напомним, что в 2020 году глобальная генерация «зеленой» электроэнергии выросла на 45%.

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