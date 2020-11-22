Страны G20 намерены обеспечить бесперебойные поставки энергоресурсов

Лидеры стран G20 заявили о решимости обеспечить стабильные и бесперебойные поставки энергоресурсов для достижения экономического роста.

Лидеры стран G20 заявили о решимости обеспечить стабильные и бесперебойные поставки энергоресурсов для достижения экономического роста.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в Эр-Риядской декларации, выпущенной по итогам виртуального саммита G20.

Саммит прошел под председательством Саудовской Аравии, которая в этом году занимала пост очередного председателя "Группы двадцати".

"Мы подчеркиваем нашу постоянную решимость обеспечить стабильные и бесперебойные поставки энергоресурсов с целью достижения экономического роста в тот момент, когда мы реагируем на проблемы, вызванные пандемией", - сообщается в декларации.