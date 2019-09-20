Министры -энергетики стран-участниц ЦАРЭС подписали в Ташкенте декларацию о сотрудничестве

В Ташкенте 20-21 сентября проходит первый диалог министров энергетики стран-участниц Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) и "Центральноазиатский энергетический инвестиционный форум-2019».

Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, в ходе мероприятия подписана декларация об энергетическом сотрудничестве, согласно которой страны-участницы ЦАРЭС обязуются выработать общую энергетическую стратегию и сотрудничать в достижении целей.

Диалог организован правительством Узбекистана совместно с Азиатским банком развития под эгидой ЦАРЭС и партнеров из 11 стран.

На мероприятии выступили министр энергетики Узбекистана Алишер Султанов и директор Департамента энергетики Центральной и Западной Азии АБР Ашок Бхаргава.

Программа Центрально-азиатского регионального экономического сотрудничества была запущена в 2001 году по инициативе АБР. На сегодняшний день в ЦАРЭС участвуют 11 стран - Афганистан, Азербайджан, Китайская Народная Республика, Грузия, Монголия, Казахстан, Кыргызская Республика, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. АБР выполняет функции секретариата. Программу ЦАРЭС поддерживают несколько международных институтов, включая Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Исламский банк развития (ИБР), Международный валютный фонд (МВФ), Программу развития ООН (ПРООН), Всемирный банк.